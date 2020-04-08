Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 5:51

Нью-Йорк. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские граждане вылетели из международного аэропорта имени Джона Кеннеди (JFK) в Нью-Йорке в Москву рейсом авиакомпании "Аэрофлот" SU103, сообщает сайт аэропорта.

Ожидается, что они прибудут в аэропорт "Шереметьево", терминал F, 8 апреля в 15:25 мск.

Изначально рейсы "Аэрофлота" по маршруту Москва-Нью-Йорк и Нью-Йорк-Москва были запланированы на 3 апреля, однако они были отменены. Тогда из Нью-Йорка должны были улететь домой как минимум 250 россиян.

Самолет с гражданами США приземлился в JFK больше двух часов назад. Как сообщал "Интерфаксу" информированный источник, самолет вывез порядка 400 американцев.

Согласно расписанию на сайте "Аэрофлота", вылет самолета Boeing 777-300 был запланирован на 7 апреля 23:00 по местному времени (8 апреля, 06:00 мск).

Посольство РФ в США сообщило, что рейсом "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву во вторник вылетят граждане РФ, направившие свои данные на портал Госуслуг.

"Список пассажиров был сформирован исключительно на основании данных, направленных гражданами на портал Госуслуги, в которых указан регион следования Москва или Московская область", - говорилось в сообщении, опубликованном в "Фейсбуке" дипмиссии.

Boeing 777-300 имеет компоновку из 324 кресел в эконом, а также 48 в комфорт и 30 - в бизнес классе.

Президент общества "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан рассказал журналистам, что российские соотечественники в США помогут разместить в гостинице или у себя около 50 россиян, которые не вылетают в Москву из Нью-Йорка 7 апреля.

"Какое-то количество людей сейчас мы разместим в гостинице. Семьи мы будем стараться размещать по квартирам", - сказал Кочан.

Он уточнил, что российские соотечественники помогут разместить "минимум до среды" примерно 50 человек.

"Я сейчас поеду в гостиницу, чтобы оплатить примерно 25 номеров до среды. У нас продолжается сбор средств, и мы надеемся, что найдем их для того, чтобы продолжать оказывать помощь россиянам",- сказал Кочан.

При этом он отметил, что в перспективе российские соотечественники помогут разместить как минимум 70 человек.

Более 2 тыс. россиян хотят вернуться домой из США из-за пандемии коронавируса, сообщал ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. При этом число заявок на вылет россиян из США в связи коронавирусной инфекцией по состоянию на утро вторника было недостаточным для направления даже одного самолета.

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