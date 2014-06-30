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Этот контент был опубликован 30 июня 2014 г. 13:43 30.06.2014 - 13:43

Вашингтон. 30 июня. ИНТЕРФАКС - В США самолет авиакомпании United Airlines, летевший по маршруту "Чикаго-Калифорния", произвел экстренную посадку из-за открывшегося во время полета трапа для эвакуации, сообщает в понедельник американский телеканал Эн-Би-Си. Лайнер успешно приземлился в аэропорту Канзаса, никто не пострадал. По словам представителей авиаперевозчика, после этого инцидента пассажиры были отправлены в место назначения другими рейсами. тэ во Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс