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Вашингтон. 30 июня. ИНТЕРФАКС - В США самолет авиакомпании United Airlines, летевший по маршруту "Чикаго-Калифорния", произвел экстренную посадку из-за открывшегося во время полета трапа для эвакуации, сообщает в понедельник американский телеканал Эн-Би-Си.

Лайнер успешно приземлился в аэропорту Канзаса, никто не пострадал.

По словам представителей авиаперевозчика, после этого инцидента пассажиры были отправлены в место назначения другими рейсами.

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