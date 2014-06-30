Самолет United Airlines произвел вынужденную посадку из-за открывшегося эвакуационного трапа
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Вашингтон. 30 июня. ИНТЕРФАКС - В США самолет авиакомпании United Airlines, летевший по маршруту "Чикаго-Калифорния", произвел экстренную посадку из-за открывшегося во время полета трапа для эвакуации, сообщает в понедельник американский телеканал Эн-Би-Си.
Лайнер успешно приземлился в аэропорту Канзаса, никто не пострадал.
По словам представителей авиаперевозчика, после этого инцидента пассажиры были отправлены в место назначения другими рейсами.
тэ во
Интерфакс