Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 19:08 16.03.2018 - 19:08

Мадрид. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Португальский шоколатье представил гостям проходящего в Португалии международного фестиваля шоколада самую дорогую в мире конфету, стоимость которой составляет почти $10 тыс., сообщили в пятницу западные СМИ.

В сообщениях отмечается, что шоколатье Даниэл Гомиш создал ограниченную коллекцию из 1 тыс. таких конфет.

Каждая сладость в эксклюзивной коллекции приготовлена с использованием шафрана, белых трюфелей и мадагаскарской ванили. Кроме того, конфеты покрыты 23-каратным золотом.

Д.Гомиш рассказал, что в стоимость самых дорогих в мире конфет также входит и "полная конфиденциальность личности покупателей".

По данным португальского новостного портала "Португал ньюс", эксклюзивные конфеты отправлены в Объединенные Арабские Эмираты, Анголу, Аргентину, а также Россию.

На фестивале создания португальского шоколатье были представлены за стеклом и находились под охраной службы безопасности.

Международный фестиваль шоколада проходит с 16 по 18 марта в португальском городе Обидуш.

ла ар

Neuer Inhalt Horizontal Line