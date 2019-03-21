Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 19:34

Вашингтон. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон пока что не вводил против Венесуэлы самые серьезные из возможных санкций.

"Как ясно заявлял президент Трамп, самые жесткие санкции еще предстоит применить", - написал Дж.Болтон на своей странице в Twitter.

"До тех пор, пока узурпация власти со стороны (президента Венесуэлы Николаса - ИФ) Мадуро не окончится, его самого и его приспешников будут финансово душить", - добавил он.

Ранее на этой неделе министерство финансов США внесло в SDN List (так называемый "черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List) венесуэльскую государственную горнодобывающую компанию Minerven (Compania general de mineria de Venezuela), а также Андриана Антонио Пердомо Мата, который в прошлом году возглавил компанию Minerven.

Президент США Дональд Трамп не исключил еще более серьезных санкций против Венесуэлы в будущем.

После начала политического кризиса в Венесуэле США уже применяли санкции в отношении ряда лиц этой страны. В частности, в конце января администрация США решила ввести санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.

Впоследствии Минфин США добавил в санкционный список шесть граждан Венесуэлы в связи с блокировкой гуманитарной помощи от иностранных государств 23 февраля 2019 года.

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