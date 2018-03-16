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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 11:02 16.03.2018 - 11:02

Гонконг. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Самый богатый человек в Гонконге Ли Кашин объявил об уходе на пенсию с должности председателя совета директоров созданного им конгломерата CK Hutchison Holdings Ltd, сообщает в пятницу компания.

"Я принял решение уйти в отставку с поста руководителя группы и уйти с позиции исполнительного директора на предстоящем ежегодном общем собрании компании", - говорится в заявлении Ли Кашина.

Он отметил, что, тем не менее, будет выполнять в компании функции советника. В письме Ли Кашина также говорится, что совет директоров проголосовал за то, чтобы пост председателя занял Виктор Ли, старший сын Л.Кашина.

Как отмечает "Блумберг", Ли Кашин уйдет со своего поста в мае. Этим летом ему должно исполниться 90 лет.

Ли Кашин родился в 1928 году в китайской провинции Гуаньдун, в 1940 году его семья переехала в Гонконг, спасаясь от японского вторжения. Подростком он работал уборщиком на заводе, первые значительные средства он заработал, продавая пластиковые цветы. Затем он удачно инвестировал в недвижимость, а теперь его империя владеет, помимо недвижимости, компаниями в сфере ритейла, телекоммуникаций, энергетики и биотехнологий.

Ли Кашин занимает 23-е место в рейтинге миллиардеров "Форбс". Он является богатейшим человеком Гонконга, его состояние по подсчетам "Форбс" оценивается в $34,9 млрд.

В Китае по оценкам "Форбс" есть два человека, чье состояние больше, чем у Ли Кашина - это основатель Alibaba Джек Ма и председатель Tencent Ма Хуатэн. Их состояние равняется $39 млрд и $45,3 млрд соответственно.

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