Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 7:55

Вашингтон. 30 января. ИНТЕРФАКС - Самый длинный тоннель, использовавшийся контрабандистами, выявлен на мексиканско-американской границе, сообщает Служба таможни и защиты границ США.

Тоннель длиной 1313 м был прокопан из индустриальной зоны мексиканского города Тихуаны в район американского города Сан-Диего (штат Калифорния).

Первыми тоннель обнаружили в августе прошлого года мексиканские правоохранители. С тех пор их американские коллеги занимались составлением карты этого туннеля и поиском его выхода на территории США.

Прежний "рекорд" принадлежал тоннелю, обнаруженному в 2014 году. Его длина - 904 м. Он был обнаружен также в районе города Сан-Диего.

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