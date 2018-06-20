Самый успешный футбольный клуб Эфиопии будет продан болельщикам
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Аддис-Абеба. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Владельцы самого успешного футбольного клуба Эфиопии "Сент-Джордж спортс клаб" (St George Sports Club) объявили о его продаже фанатам.
Как пишет Financial Times, организаторы сделки уже говорят, что она будет самым популярным закрытым размещением акций в Эфиопии.
Продажа планировалась уже несколько лет. По словам главы андеррайтера Fairfax Africa Земедене Негату, в сделке могут принять участие десятки тысяч болельщиков, а сумма продажи превысит $20 млн.
Решение нового правительства о повышении открытости эфиопской экономики и проходящий в России чемпионат мира по футболу усилили оптимизм в отношении сделки, добавил З.Негату.
Столичный ФК "Сент-Джордж спортс клаб" был основан в 1935 году и неоднократно выигрывал чемпионат Эфиопии. С 2000 года он 13 раз становился победителем в премьер-лиге.
"Конечная цель - не просто выиграть в Эфиопии, но выиграть Кубок Африки и вывести Эфиопию на чемпионат мира", - сказал З.Негату.
В настоящее время клуб принадлежит St George Football Association, финансовую поддержку ему оказывают эфиопский бизнесмен Абеннет Мескель и саудовский миллиардер Мухаммед Хусейн аль-Амуди, родившийся в Эфиопии. После продажи акций ассоциация передаст все активы новой компании - St George Football Club, основными акционерами которой, как ожидается, будут болельщики.
Предполагается, сделка будет завершена до конца августа. В перспективе возможен листинг на фондовой бирже.
Эфиопия пока не может похвастаться футбольными успехами. Сборная страны в последнем рейтинге ФИФА занимает 151-е место.
Служба финансово-экономической информации
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Интерфакс