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Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 18:11 20.06.2018 - 18:11

Аддис-Абеба. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Владельцы самого успешного футбольного клуба Эфиопии "Сент-Джордж спортс клаб" (St George Sports Club) объявили о его продаже фанатам.

Как пишет Financial Times, организаторы сделки уже говорят, что она будет самым популярным закрытым размещением акций в Эфиопии.

Продажа планировалась уже несколько лет. По словам главы андеррайтера Fairfax Africa Земедене Негату, в сделке могут принять участие десятки тысяч болельщиков, а сумма продажи превысит $20 млн.

Решение нового правительства о повышении открытости эфиопской экономики и проходящий в России чемпионат мира по футболу усилили оптимизм в отношении сделки, добавил З.Негату.

Столичный ФК "Сент-Джордж спортс клаб" был основан в 1935 году и неоднократно выигрывал чемпионат Эфиопии. С 2000 года он 13 раз становился победителем в премьер-лиге.

"Конечная цель - не просто выиграть в Эфиопии, но выиграть Кубок Африки и вывести Эфиопию на чемпионат мира", - сказал З.Негату.

В настоящее время клуб принадлежит St George Football Association, финансовую поддержку ему оказывают эфиопский бизнесмен Абеннет Мескель и саудовский миллиардер Мухаммед Хусейн аль-Амуди, родившийся в Эфиопии. После продажи акций ассоциация передаст все активы новой компании - St George Football Club, основными акционерами которой, как ожидается, будут болельщики.

Предполагается, сделка будет завершена до конца августа. В перспективе возможен листинг на фондовой бирже.

Эфиопия пока не может похвастаться футбольными успехами. Сборная страны в последнем рейтинге ФИФА занимает 151-е место.

Служба финансово-экономической информации

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