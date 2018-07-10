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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 6:22 10.07.2018 - 06:22

Дамаск. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Самый южный населенный пункт Сирии - Аль-Мутайя в провинции Деръа - присоединился к процессу мирного урегулирования.

Ранее боевики, базировавшиеся в этих районах, заявили, что переходят на сторону правительственных войск Сирии, после чего был запущен процесс мирного перехода города под власть законного правительства страны.

В понедельник в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщали, что число населенных пунктов, присоединившихся к перемирию в юго-западной зоне деэскалации в Сирии, увеличилось до 90, из них в провинции Деръа - 75.

Помимо этого, российские военные привезли в Аль-Мутайю гуманитарную помощь. Товары первой необходимости раздавались недалеко от населенного пункта. Местные жители приезжали за помощью на машинах, некоторые добирались пешком. Всего здесь было выдано более 4 тонн продовольствия и 15 тонн воды. Мероприятие проводилось под охраной российской военной полиции и сирийских войск.

"Мы сегодня привезли то, что помогает им на первых порах пережить трудности, которые сегодня испытывают вот такие отдалённые населённые пункты, которые были много лет под контролем боевиков", - сообщил журналистам начальник ЦПВС генерал-майор Алексей Цыганков.

Как отметил представитель ЦПВС, боевики довели населенный пункт до гуманитарной катастрофы. В зоны, контролируемые террористами, не пропускалась никакая помощь, всё изымалось, а затем местным жителям приходилось выкупать еду и воду по сильно завышенной цене.

жг

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