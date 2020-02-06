Этот контент был опубликован 6 февраля 2020 г. 14:32

Вашингтон. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Американский сенатор Берни Сандерс с начала своей предвыборной кампании, запущенной в феврале 2019 года, собрал денег больше, чем любой другой участник нынешней президентской гонки от демократов, пишет в четверг газета The Hill.

По ее данным, Сандерсу в общей сложности удалось получить более $121 млн. При этом Сандерс регулярно отмечает, что получает пожертвования от рядовых американцев, а не от крупных доноров Демпартии. На сайте его предвыборной кампании отмечается: "Оплачено штабом "Берни 2020", а не миллиардерами".

В четверг предвыборный штаб сенатора объявил, что за январь 2020 года они собрали $25 млн. Отмечается, что это больше, чем сумма, которую удалось получить любому другому участнику праймериз демократов даже не за месяц, а за квартальный период.

В штабе Сандерса объявили, что теперь данную сумму планируется потратить на кадры и рекламу, в частности в Калифорнии и Техасе.

В понедельник в штате Айова состоялись первоначальные внутрипартийные выборы демократов. После обработки 97% бюллетеней, лидирует бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич с 26,23% голосов. На втором месте - Сандерс с 26,06%.

Айова стала первым штатом, в котором состоялись предварительные внутрипартийные выборы. Традиционно они проводятся в виде кокусов и праймериз. Кокусы предполагают собрания сторонников партии, в ходе которых проходит обсуждение вероятных кандидатов в президенты. После завершения всех выступлений проходит голосование, при этом в каждой партии существуют различия в его проведении. Ранее кокусы имели большее распространение, но в новейшей истории США им на смену все больше приходят праймериз. Сейчас кокусы проводятся лишь в 15 штатах и округе Колумбия.

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