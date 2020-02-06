Этот контент был опубликован 6 февраля 2020 г. 19:44

Вашингтон. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс в четверг поблагодарил своих сторонников за победу его кампании на внутрипартийных выборах в Айове, сообщила в четверг газета The Hill.

"То, что я хочу сегодня сделать, - это поблагодарить жителей Айовы за решительную победу, которую они нам принесли на кокусах в Айове", - заявил Сандерс.

Такое заявление сенатор сделал на фоне задержки публикации результатов кокусов в Айове - на данный момент обработано 97% бюллетеней.

Согласно этим результатам, лидирует бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич - у него 26,2% голосов, в то время, как у Сандерса на 0,1 процентный пункт меньше.

Между тем, в Национальном комитете Демократической партии США призывают провести пересчет результатов внутрипартийных выборов.

Голосование состоялось еще в понедельник, однако из-за технических неполадок и проверок данных на достоверность подсчет голосов еще не завершен.

Айова стала первым штатом, в котором состоялись предварительные внутрипартийные выборы. Традиционно они проводятся в виде кокусов и праймериз. Кокусы предполагают собрания сторонников партии, в ходе которых проходит обсуждение вероятных кандидатов в президенты. После завершения всех выступлений проходит голосование, при этом в каждой партии существуют различия в его проведении.

Американские СМИ отмечают, что первые кокусы традиционно играют ключевую роль в борьбе претендентов в кандидаты от партии, хотя и не гарантирует им непосредственного успеха в дальнейшей борьбе. Однако эти выборы дают возможность сторонникам партии впервые выразить свою поддержку тому или иному кандидату. Кроме того, победитель предварительных внутрипартийных выборов зачастую получает больше внимания в СМИ и финансирования для своей избирательной кампании.

Кроме того, первые этапы внутрипартийных выборов в США, как правило, позволяют отсеять наиболее слабых претендентов на выдвижение кандидатом в президенты страны.

1ви ар

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