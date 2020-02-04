Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 13:44

Вашингтон. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - За сенатора Берни Сандерса готовы проголосовать 24% потенциальный участников демократических праймериз в штате Нью-Гэмпшир, сообщает телеканал WBZ-TV со ссылкой на опрос университета Саффолка.

В поддержку еще одного участника президентской гонки от Демократической партии бывшего вице-президента США Джон Байдена готовы выступить 18% опрошенных.

За ним следует сенатор Элизабет Уоррен с 13%, а также - бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич (11%).

При этом 40% опрошенных заявили, что еще они могут изменить свой выбор.

Праймериз в штате Нью-Гэмпшир продут 11 февраля. Это второе внутрипартийное голосование в рамках президентских выборов в США, запланированных на ноябрь этого года.

Первые внутрипартийные выборы, кокусы, прошли в штате Айова в понедельник. Демократическая партия до сих пор не объявила их результаты из-за проблем с мобильным приложением, подсчитывающем голоса. При .том Сандерс уже заявил, что наверняка хорошо выступил в Айове.

Первые этапы внутрипартийных выборов в США важны, так как позволяют определить лидеров президентской гонки, а также - тех, кому нет смысла продолжать участие в борьбе. Кроме того, их считают индикатором того, у кого из кандидатов больше шансов в итоге добиться выдвижения кандидатом в президенты от своей партии.

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