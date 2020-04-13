Вашингтон. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Экс-кандидат в президенты Берни Сандерс в понедельник поддержал кандидатуру бывшего соперника Джо Байдена во время виртуального мероприятия в рамках кампании бывшего вице-президента, сообщило в понедельник издание The Hill.
"Я прошу всех американцев объединиться в этой кампании, чтобы поддержать вашу (Байдена - ИФ) кандидатуру, которую я поддерживаю, чтобы обеспечить нашу победу", - заявил Санерс.
Сенатор Берни Сандерс приостановил свою президентскую кампанию на прошлой неделе.
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