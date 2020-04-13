(расширенная версия)
Вашингтон. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Экс-кандидат в президенты Берни Сандерс в понедельник поддержал кандидатуру бывшего соперника Джо Байдена во время виртуального мероприятия в рамках кампании бывшего вице-президента, сообщило в понедельник издание The Hill.
"Я прошу всех американцев объединиться в этой кампании, чтобы поддержать вашу (Байдена - ИФ) кандидатуру, которую я поддерживаю, чтобы обеспечить нашу победу над самым опасным президентом этой страны (Дональдом Трампом - ИФ) в современной истории", - заявил Сандерс.
"Вы нужны нам в Белом Доме. Я сделаю все, что в моих силах для того, чтобы это произошло, Джо", - добавил сенатор
Вице-президент США Джой Байден поблагодарил бывшего соперника.
"Я хочу поблагодарить вас (Сандерса - ИФ) за это. Это большое дело. Ваша поддержка значит очень многое для меня", - подчеркнул Байден.
"Вы мне понадобитесь не просто для того, чтобы выиграть гонку, а для того, чтобы руководить", - заявил бывший вице-президент, обращаясь к Сандерсу.
"Присоединяться ли последователи Сандерса (к кампании Байдена - ИФ), и появятся ли они для того, чтобы проголосовать?", - отреагировали на заявление Сандерса в американской прессе.
"Байден в дальнейшем может задобрить Сандерса, предложив ему место в потенциальном кабинете", - считают журналисты.
На прошлой неделе сенатор Берни Сандерс объявил о выходе из борьбы за президентское кресло. В результате кандидатом от демократов теперь, вероятно, станет Джо Байден.
Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.
1ви ар