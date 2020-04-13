Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 21:11

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Вашингтон. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Экс-кандидат в президенты Берни Сандерс в понедельник поддержал кандидатуру бывшего соперника Джо Байдена во время виртуального мероприятия в рамках кампании бывшего вице-президента, сообщило в понедельник издание The Hill.

"Я прошу всех американцев объединиться в этой кампании, чтобы поддержать вашу (Байдена - ИФ) кандидатуру, которую я поддерживаю, чтобы обеспечить нашу победу над самым опасным президентом этой страны (Дональдом Трампом - ИФ) в современной истории", - заявил Сандерс.

"Вы нужны нам в Белом Доме. Я сделаю все, что в моих силах для того, чтобы это произошло, Джо", - добавил сенатор

Вице-президент США Джой Байден поблагодарил бывшего соперника.

"Я хочу поблагодарить вас (Сандерса - ИФ) за это. Это большое дело. Ваша поддержка значит очень многое для меня", - подчеркнул Байден.

"Вы мне понадобитесь не просто для того, чтобы выиграть гонку, а для того, чтобы руководить", - заявил бывший вице-президент, обращаясь к Сандерсу.

"Присоединяться ли последователи Сандерса (к кампании Байдена - ИФ), и появятся ли они для того, чтобы проголосовать?", - отреагировали на заявление Сандерса в американской прессе.

"Байден в дальнейшем может задобрить Сандерса, предложив ему место в потенциальном кабинете", - считают журналисты.

На прошлой неделе сенатор Берни Сандерс объявил о выходе из борьбы за президентское кресло. В результате кандидатом от демократов теперь, вероятно, станет Джо Байден.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

1ви ар

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