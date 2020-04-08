Вашингтон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что сенатор сенатор Берни Сандерс проиграл в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии из-за другого участника этой борьбы - Элизабет Уоррен.

"Берни Сандерс вышел (из борьбы - ИФ). Спасибо Элизабет Уоррен. Если бы не она, Берни мог бы победить почти в каждом штате во время Супервторника", - написал американский лидер в Twitter.

Американские СМИ напоминают, что Уоррен по результатам Супервторника получила 81 голос делегатов, тогда как Сандерс -558. Бывший вице-президент Джо Байден набрал тогда 648 голосов делегатов. При этом и Уоррен, и Сандерс считались представителями так называемого левого крыла демократической партии. Поэтому участие Уоррен в президентской гонке фактически лишило Сандерса поддержки существенной части электората.

Трамп в среду добавил, что ситуация с претендентами в президенты США от Демократической партии "закончилась именно так, как демократы и Национальный комитет партии хотел". Он напомнил, что примерно то же самое было на внутрипартийных выборах в 2016 году, когда Сандерс проиграл Хиллари Клинтон, которую активно поддерживали лидеры Демпартии. Уже тогда Трамп утверждал, что демократы использовали все имевшиеся у них рычаги давления, чтобы не допустить победы Сандерса.

Кроме того Трамп в среду призвал сторонников Сандерса оказать теперь поддержку Республиканской партии на выборах 2020 года.

Ранее в среду сообщалось, что сенатор Берни Сандерс отказался от дальнейшего участия в президентской гонке в США. "Сегодня я приостанавливаю свою кампанию. Но там, где кончается кампания, продолжается борьба за справедливость", - написал Сандерс в Twitter.

Теперь единственным претендентом на участие в президентских выборах в США от Демократической партии остается бывший вице-президент США Джо Байден. Ожидается, что позже в этом году именно он будет выдвинут кандидатом в президенты США от его партии.

Сандерс был одним из двух наиболее вероятных кандидатов на участие в президентских выборах в США от Демократический партии наряду с Байденом.

В начале президентской гонки Сандерс одержал победу на праймериз сразу в нескольких штатах, например, в Нью-Гемпшире и Неваде, но затем стал уступать Байдену. В результате на данный момент Байден получил поддержку в 19 штатах, Сандерс - в девяти.

Это вторая неудачная попытка Сандерса выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы от Демократической партии. В 2016 году он объявил о своем выходе из гонки, выразив поддержку своей сопернице Хиллари Клинтон.

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