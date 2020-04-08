Вашингтон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Сенатор Берни Сандерс отказался от дальнейшего участия в президентской гонке в США, сообщил сам политик в Twitter.
"Сегодня я приостанавливаю свою кампанию. Но там, где кончается кампания, продолжается борьба за справедливость", - написал Сандерс в Twitter.
Ранее о его решении он сообщил сотрудникам своего предвыборного штаба.
Теперь единственным претендентом на участие в президентских выборах в США от Демократической партии остается бывший вице-президент США Джо Байден. Ожидается, что позже в этом году именно он будет выдвинут кандидатом в президенты США от его партии.
Сандерс был одним из двух наиболее вероятных кандидатов на участие в президентских выборах в США от Демократический партии наряду с Байденом.
В начале президентской гонки Сандерс одержал победу на праймериз сразу в нескольких штатах, например, в Нью-Гемпшире и Неваде, но затем стал уступать Байдену. В результате на данный момент Байден получил поддержку в 19 штатах, Сандерс - в девяти.
Это вторая неудачная попытка Сандерса выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы от Демократической партии. В 2016 году он объявил о своем выходе из гонки, выразив поддержку своей сопернице Хиллари Клинтон.
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