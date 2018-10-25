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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 11:36 25.10.2018 - 11:36

Верона. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Санкции без решений Совета безопасности ООН превратились в рутинный инструмент в руках одной страны, а не мирового сообщества, считает глава "Роснефти" (MOEX: ROSN) Игорь Сечин.

"Санкции без необходимых решений Совета безопасности ООН превратились в рутинный инструмент, находящийся, по сути, в руках одной страны, а не мирового сообщества. Отдельные субъекты рынка и целые страны фактически являются "заложниками" ситуации. В этих условиях нет места равному диалогу, и единственный совет, который я могу дать нашим партнерам - приготовьтесь к диктату, результатом политики односторонних санкций станет потеря значительной части суверенитета и контроля над своей экономической, энергетической политикой многими участниками рынка", - сказал он, выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

"Этот вывод очевиден и при анализе "цены" санкций, и их бенефициаров. Так, на США пришлось лишь около 0,6% потерь от введенных против России санкций, в то время как на Германию - целых 40%. Причем отмечу, что в ряде секторов - сланцевая добыча, экспорт вооружения - американская экономика скорее прагматично выиграла за счет вводимых против других стран санкций. Стоит задаться вопросом - не было ли это простой формой поддержки внутреннего производителя за счет мирового сообщества?" - отметил И.Сечин.

От сс йм фф ВВ*

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