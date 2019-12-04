Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 13:14

Вашингтон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - В Берлине не исключают возможности дальнейшего принятия мер в отношении Москвы в связи с расследованием убийства гражданина Грузии в столице Германии, пишет американская газета The Wall Street Journal.

"Правительство канцлера Ангелы Меркель может быть вынуждено ответить дипломатическими или иными санкциями, что, возможно, поставит под угрозу энергетическое сотрудничество между Германией и Россией", - написала газета незадолго до того, как стало известно о решении германского МИД выслать двух сотрудников российского посольства.

По словам представителя германского МИД, двух сотрудников посольства РФ объявили в Германии персона нон грата, потому что РФ недостаточно содействовала в расследовании. Правительство ФРГ по-прежнему ждет содействия, в особенности, в связи с тем, что генпрокуратура ФРГ подозревает, что убийство было совершено по заказу либо госорганов РФ, либо госорганов Чечни.

"Правительство ФРГ оставляет за собой дальнейшие шаги в свете расследования", - сказала представитель МИД ФРГ.

Гражданин Грузии был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен, район Моабит, по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в Хангошвили, тот скончался на месте. Изначально СМИ называли имя Зелимхан Хангошвили.

По подозрению в убийстве задержан гражданин России.

1ар бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!