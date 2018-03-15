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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 21:08 15.03.2018 - 21:08

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Санкции в отношении России введены не из-за приближающихся выборов президента РФ, заявила представитель Госдепа Хизэр Нойерт.

"Это вздор, вздор. Требуется много времени, чтобы ввести санкции, требуется много времени, чтобы провести расследование. Мы кропотливо над ними работали на протяжении месяцев", - сказала она в четверг на брифинге.

Ранее в четверг Минфин США добавил в санкционные списки, имеющие отношение к России, 14 физических лиц и одну организацию.

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