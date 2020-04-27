Этот контент был опубликован 27 апреля 2020 г. 16:03

Москва/Дамаск. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Российский посол в Дамаске Александр Ефимов предупредил о катастрофических последствиях для Сирии санкций, действующих против этой страны в условиях пандемии коронавируса.

"Главная проблема, которая вносит опасную непредсказуемость в дело борьбы с коронавирусом в Сирии - это санкции против САР. В текущих условиях их последствия становятся ещё более болезненными и действительно ставят страну на грань катастрофы", - сказал Ефимов в интервью "Интерфаксу".

Он напомнил, что Россия и ряд других стран выступили за полное и незамедлительное прекращение или ослабление односторонних санкций, препятствующих усилиям государств, в частности, Сирии, по эффективной борьбе с COVID-19.

"Однако, к сожалению, наши призывы остаются без ответа - известные апологеты агрессивной санкционной политики не собираются отказываться от своих подходов. И даже, наоборот, готовы и дальше наращивать давление на САР и другие неугодные государства", - сказал посол.

По его словам, сирийским властям удается держать ситуацию с распространением коронавируса в стране под контролем.

Полностью интервью посла РФ в Дамаске Александра Ефимова будет опубликовано на сайте www.interfax.ru во вторник, 28 апреля.

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