Брюссель. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС объявил в четверг о продлении до 31 января 2020 года секторальных, экономических санкций против России.
"21 июня 2019 года Совет продлил до 31 января 2020 года экономические санкции, направленные против специфических секторов российской экономики", - сказано в коммюнике Совета ЕС.
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