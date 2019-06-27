Брюссель. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС объявил в четверг о продлении до 31 января 2020 года секторальных, экономических санкций против России.

"21 июня 2019 года Совет продлил до 31 января 2020 года экономические санкции, направленные против специфических секторов российской экономики", - сказано в коммюнике Совета ЕС.

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