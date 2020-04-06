Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 13:54

Брюссель. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Ограничительные меры, принятые Евросоюзом в отношении России в связи с украинской ситуацией, не препятствуют российским действиям против распространения COVID-19, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Санкции, предпринятые в отношении физических лиц и предприятий и связанные с аннексией Крыма и Севастополя и действиями, подрывающими суверенитет Украины, не мешают России решать проблему коронавируса", - сказал пресс-секретарь в понедельник в ходе видеобрифинга в Брюсселе.

Так он ответил на просьбу прокомментировать направленное в минувшую пятницу руководителям Евросоюза письмо группы европейских депутатов с призывом не снимать санкции с России под предлогом пандемии COVID-19. Члены Европарламента напомнили, что эти санкции связаны с выполнением минских соглашений.

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