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Этот контент был опубликован 13 сентября 2018 г. 18:42 13.09.2018 - 18:42

Вашингтон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Заявления президента США Дональда Трампа по поводу России не помешают госдепу и Минфину вводить антироссийские санкции, сказала в четверг помощник госсекретаря США Маниша Сингх в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США.

"Наши действия согласуются (с политикой Белого дома - ИФ). Мы все работаем вместе. Так, вчера президент Трамп подписал указ об ответственности за вмешательство в американские выборы", - сказала М.Сингх, отвечая на вопрос конгрессмена-демократа Теда Дойча.

Так, Т.Дойч поинтересовался у М.Сингх, как согласуется риторика Д.Трампа с санкциями, которые госдеп и Минфин вводят и планируют вводить против России.

При этом Т.Дойч процитировал слова Д.Трампа по поводу предположительного вмешательства России в американские выборы, сказанные им на саммите с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки: "Я считаю, что ответственны обе страны. Я думаю, США вели себя глупо. Мы все вели себя глупо".

В ответ М.Сингх заявила, что позицию американского президента "отражает указ, который он вчера подписал".

Накануне Д.Трамп подписал указ, который предусматривает введение санкций против иностранцев, которые пытаются вмешаться в выборы в США.

Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в свою очередь пояснил, что эти санкции будут включать заморозку активов, ограничение доступа к американским финансовым рынкам и запрет на инвестиции в компании, причастные к вмешательству в выборы в США.

1кю аю де

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