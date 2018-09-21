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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 9:45 21.09.2018 - 09:45

Пекин. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Грубым нарушением международного права назвал представитель МИД КНР Гэн Шуан введение американским Минфином санкций против отдела вооружений Центрального военного совета КНР и его руководителя за сотрудничество с РФ в области вооружений.

"Подобные действия Вашингтона являются грубым нарушением международного права", - заявил дипломат на брифинге в ведомстве.

Он отметил, что сотрудничество Китая с Россией, в том числе военно-техническое, осуществляется в соответствии с нормами международного права и не направлено против третьих стран.

Гэн Шуан сообщил, что китайская сторона уже сделала США представление в связи с ведением санкций.

Как сообщалось, Минфин США накануне ввел санкции в отношении отдела вооружений Центрального военного совета (ЦВС) КНР и его руководителя Ли Шанфу.

Ограничительные меры вводятся в рамках закона о санкциях CAATSA ("Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций"), направленного на сдерживание торговли Россией вооружением.

В госдепе США уточняют, что санкции вводятся из-за покупки Китаем российских систем С-400, а также самолетов Су-35.

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