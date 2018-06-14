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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 14:21 14.06.2018 - 14:21

Гонконг. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майкл Помпео заявил во время визита в Сеул, что санкции против КНДР не будут отменены, пока Пхеньян не осуществит денуклеаризацию.

"Мы собираемся получить денуклеаризацию (КНДР - ИФ), и только тогда будет освобождение от санкций", - сказал М.Помпео на совместной пресс-конференции вместе с главами МИД Южной Кореи и Японии Кан Гён Хва и Таро Коно.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп ранее неоднократно ставил возможность снятия санкций в прямую зависимость от денуклеаризации КНДР. М.Помпео подчеркнул, что Д.Трамп во время саммита США-КНДР довел эту позицию до сведения лидера КНДР Ким Чен Ына.

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