Санкции против КНДР останутся в силе до ее существенных шагов к денуклеаризации - МИД Южной Кореи
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Пекин. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва в понедельник предупредила, что ограничительные меры будут действовать в отношении КНДР вплоть до существенных мер Севера по денуклеаризации, сообщает в понедельник "Ренхап".
По словам министра, "Сеул и Вашингтон разделяют точку зрения, что санкции в отношении коммунистического государства должны остаться в силе до того момента, когда оно предпримет существенные шаги к денуклеаризации".
Кан Гён Хва подчеркнула, что Южная Корея и США намерены продолжить двусторонние консультации по северокорейской ядерной проблеме.
Ранее в южнокорейском МИД также заявляли, что к решению вопроса о формате и временных рамках заключения с КНДР мирного договора необходим гибкий подход.
"Думаю, мы должны добиться результата путем консультаций с США и Северной Кореей. Но мы планируем подходить к решению этой проблемы гибко, что касается времени и формата", - сказала Кан Ген Хва.
На прошлой неделе госсекретарь США Майкл Помпео заявил во время визита в Сеул, что санкции против КНДР не будут отменены, пока Пхеньян не осуществит денуклеаризацию.
12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, по итогам которой стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.
Д.Трамп отметил, что будет согласен на смягчение санкций, когда Пхеньян примет ряд мер, нацеленных на ликвидацию своего ядерного арсенала.
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Интерфакс