Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 10:23 08.06.2018 - 10:23

Рим. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Санкции в отношении России наносят вред ряду отраслей итальянской экономики, заявил вице-премьер и министр труда Италии Луиджи Ди Майо, сообщает агентство "Блумберг".

"Наша страна должна оставаться в НАТО, но так же верно, что санкции в отношении России наносят вред нашему сельскому хозяйству на несколько миллиардов евро", - сказал Л.Ди Майо в эфире радиостанции "Анк'ио".

Он также заявил о вреде санкций для дизайнерской и ремесленной индустрии.

"Когда поднимается этот вопрос, некоторые утверждают, что мы пророссийские, или настроены против США, скорее мы проитальянцы, и мы будем обсуждать с нашими союзниками за международным столом переговоров некоторые вопросы, по которым у нас нет согласия", - добавил Ди Майо.

Как отмечает агентство, Л.Ди Майо не стал говорить, будет ли Италия в дальнейшем налагать вето на европейские санкции, отметив, что позицию по этому вопросу должен выражать премьер-министр Джузеппе Конте.

Члены нового правительства неоднократно высказывались в пользу укрепления отношений с Россией. Так, премьер-министр Дж.Конте сообщил, что выступает за пересмотр системы европейских санкций против России.

В ответ генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не нацелен на изоляцию России и считает важным продолжение диалога с ней, однако считает важным сохранение санкций в отношении Москвы.

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что Италии необходимо поддерживать с Россией хорошие торговые отношения.

1мм во яч

Neuer Inhalt Horizontal Line