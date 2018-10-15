Санкции против России - это абсурд, заявляет итальянский вице-премьер Сальвини

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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 11:42 15.10.2018 - 11:42

Рим. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер Италии и глава МВД Маттео Сальвини заявил, что санкции ЕС против России не имеют какого-либо смысла. "(Санкции - ИФ) являются социальным, культурным и экономическим абсурдом", - приводит слова М.Сальвини на бизнес-конференции в итальянском городе Монца агентство "Блумберг". (ПОСЛЕДУЕТ) 1аю ар ки Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс