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Рим. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер Италии и глава МВД Маттео Сальвини заявил, что санкции ЕС против России не имеют какого-либо смысла.

"(Санкции - ИФ) являются социальным, культурным и экономическим абсурдом", - приводит слова М.Сальвини на бизнес-конференции в итальянском городе Монца агентство "Блумберг".

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Интерфакс