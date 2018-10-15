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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 11:48 15.10.2018 - 11:48

Рим. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер Италии и глава МВД Маттео Сальвини заявил, что санкции ЕС против России не имеют какого-либо смысла.

"(Санкции - ИФ) являются социальным, культурным и экономическим абсурдом", - приводит слова М.Сальвини на бизнес-конференции в итальянском городе Монца агентство "Блумберг".

М.Сальвини подчеркнул, что санкции против РФ лишают итальянские компании доступа на российский рынок.

"Я устал от того, что с Италией на всех направлениях обращаются как с идиотом", - цитирует "Блумберг" другие высказывания вице-премьера.

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