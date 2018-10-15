Санкции против России - это абсурд, заявляет итальянский вице-премьер Сальвини
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Рим. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер Италии и глава МВД Маттео Сальвини заявил, что санкции ЕС против России не имеют какого-либо смысла.
"(Санкции - ИФ) являются социальным, культурным и экономическим абсурдом", - приводит слова М.Сальвини на бизнес-конференции в итальянском городе Монца агентство "Блумберг".
М.Сальвини подчеркнул, что санкции против РФ лишают итальянские компании доступа на российский рынок.
"Я устал от того, что с Италией на всех направлениях обращаются как с идиотом", - цитирует "Блумберг" другие высказывания вице-премьера.
1аю ар бс
Интерфакс