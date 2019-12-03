Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 18:25

Вашингтон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Властям США трудно определить, насколько эффективными являются введенные против России санкции, заявил во вторник замгоссекретаря США Дэвид Хейл.

"Они дают сдерживающий эффект", - сказал он на слушаниях в сенатском комитете, добавив при этом, что оценить то, как санкции повлияли на российскую внешнюю политику, сложно.

При этом Хейл отметил, что зачастую угроза санкций - более действенный инструмент, чем непосредственное их введение.

В свою очередь, сенатор Рэнд Пол призвал провести исследование, чтобы определить, действенны ли ограничительные меры против России. По его словам, американские ограничительные меры часто не помогают Вашингтону достигать своих внешнеполитических целей. "А санкции остаются в силе в течение десятилетий", - добавил Пол.

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