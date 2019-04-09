Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 16:58

Вашингтон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр финансов США Стивен Мнучин во вторник заявил, что США продолжат применять против России санкции, чтобы изменить ее поведение на мировой арене.

"Санкции - это очень важный инструмент, и я полагаю, что мы использовали их очень эффективно против России. Мы продолжим применять их против России за ее плохое поведение и в попытках изменить ее поведение", - заявил он, выступая на комитетских слушаниях в палате представителей США.

При этом С.Мнучин напомнил, что его ведомство не комментирует планы введения дальнейших санкций, однако относится к этому процессу очень серьезно.

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