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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 16:47 26.09.2018 - 16:47

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что санкции СБ ООН в отношении Северной Кореи должны соблюдаться до полной денуклеаризации Корейского полуострова.

"Для того, чтобы удостовериться в том, что прогресс не стоит на месте, мы должны принудительно исполнять резолюции СБ ООН (относительно санкций против КНДР - ИФ)", - сказал Д.Трамп, выступая на заседании Совбеза.

Ранее в Вашингтоне неоднократно заявляли, что США оптимистично относятся к возможности денуклеаризации Северной Кореи, но для решения этого вопроса потребуется полное соблюдение санкций и сотрудничество со стороны лидера КНДР Ким Чен Ына.

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