Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 14:48

Берлин. 5 июня. ИНТЕРФАКС - В Восточном комитете германской экономики, объединяющем представителей бизнеса, работающего с Россией, с большой тревогой наблюдают за попытками американских сенаторов наложить новые санкции на газопровод "Северный поток-2" и помешать его строительству, заявил председатель комитета Оливер Хермес.

"Эти планы являются прямой угрозой правовой безопасности Европейского союза и приведут к тому, что санкции США коснутся дюжин немецких и европейских предприятий. Предложенный законопроект станет причиной того, что на месте трансатлантических отношений будет груда осколков", - сказал Хермес в пятницу, его цитирует пресс-служба комитета.

По его словам, вопросы европейской энергетики должны решаться в ЕС и регулироваться европейскими законами, "а не представителями США".

"Мы исходим из того, что Еврокомиссия и федеральное правительство соответствующим образом защитят европейские предприятия и суверенитет ЕС от влияния извне", - указал он.

По словам представителя комитета, законопроект "Protecting Europe's Energy Security Clarification Act of 2020", предложенный в четверг американскими сенаторами, расширит уже вступивший в силу закон США о санкциях и будет действовать задним числом.

"Он угрожает теперь не только владельцам задействованных в строительстве судов-трубоукладчиков, но и всем предприятиям и лицам, которые участвуют в оснащении судов или в иной форме задействованы в работах по укладке труб, включая страховые компании, поставщиков информационных технологий и сертификатов. Санкции касаются не только граждан США, но и будут применяться экстерриториально", - подчеркнул Хермес.

Накануне сенатор-республиканец Тед Круз объявил, что передал на рассмотрение сената США законопроект, предусматривающий дополнительные санкции против проекта газопровода "Северный поток 2". Согласно заявлению, размещенному на сайте Круза, санкции нацелены "на то, чтобы воспрепятствовать завершению строительства "Северного потока 2", и будут распространяться на всех, "кто так или иначе задействован в прокладке газопровода".

Законопроект предполагает, что все введенные ранее США санкции, касающиеся "Северного потока 2", будут распространяться как на работы по прокладке газопровода, так и на компании, страхующие суда-трубоукладчики. Также Круз предлагает распространить санкции на компании, которые обеспечивают "услуги либо помещения" для работ по модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода. В качестве примеров приводятся работы по дооборудованию судов, установке сварочного оборудования, оборудования для водолазных работ.

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