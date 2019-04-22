Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 15:22

(расширенная версия)

Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Меры Вашингтона против Тегерана привели к значительному сокращению доходов режима в Исламской республике, сообщил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.

"Нефть - главный источник денег для этого режима. До введения наших санкций, Иран получал $50 млрд в год (от продажи нефти - ИФ). По нашим расчетам сегодня режим получает $10 млрд", - сказал М.Помпео на пресс-конференции.

"Цель остается простой: лишить преступный режим средств, которыми он пользовался, чтобы дестабилизировать Ближний Восток на протяжении четырех десятилетий и подтолкнуть Иран к тому, чтобы он начал вести себя как нормальное государство", - подчеркнул американский госсекретарь.

При этом он отметил, что США работают с союзниками и партнерами над тем, чтобы помочь им найти альтернативу торговле с Ираном, а также - обеспечить стабильность рынков и минимизировать негативное влияние на цены.

"Саудовская Аравия и ОАЭ убедили нас в том, что они обеспечат достаточные поставки на (нефтяной - ИФ) рынок, и также Соединенные Штаты сейчас являются крупным производителем", - сказал он.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!