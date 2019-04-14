Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 0:59

Мадрид. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Санкции США в отношении государственной компании PDVSA препятствуют осуществлению программ помощи в области здравоохранения, сообщает МИД Венесуэлы.

"С принятием в последнее время мер по ужесточению незаконной блокады в отношении PDVSA венесуэльские пациенты, прибывшие на лечение в разные страны, оказались в крайне уязвимом положении", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Согласно ему, в настоящее время "соглашения о здравоохранении, выполняемые PDVSA, приносят пользу сотням пациентов, проходящим лечение в медицинских центрах за рубежом, и более 500 тыс. пациентов по всей стране".

В частности, уточняется в коммюнике, в настоящее время в Италии под угрозой находятся жизни 25 пациентов, в основном детей, прибывших сюда для пересадки костного мозга.

"Такие санкции, поощряемые венесуэльскими политическими деятелями и продиктованные правительством Соединенных Штатов, представляют собой вопиющее нарушение прав человека пострадавших пациентов, и их последствия диаметрально противоположны тем, которые они провозглашают под ложным флагом гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Каракас, который безуспешно пытается мобилизовать ресурсы, необходимые для лечения граждан за рубежом, "осуждает мир за пагубные социальные последствия империалистической политики агрессии против Венесуэлы и стремится к тому, чтобы международное сообщество действовало в соответствии с Уставом ООН для нейтрализации жестокости империалистических и бесчеловечных решений правительства Дональда Трампа".

В свою очередь советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон написал в своем Twitter: "Соединенные Штаты и его партнеры стремятся помочь венесуэльскому народу во главе с временным президентом Хуаном Гуайдо восстановить свою нацию и процветание. Мадуро должен уйти с дороги".

Так Дж. Болтон отреагировал на сообщение министра финансов Стивена Мнучина о том, что США работают с группой стран над созданием фонда в размере $10 млрд на помощь Венесуэле в восстановлении торговли, как только новое правительство будет создано.

С.Мнучин заявил в субботу, что в ходе весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка официальные лица обсудили, как помочь в восстановлении страны Карибского бассейна.

Однако, отметил он, эти учреждения должны оставаться в стороне до тех пор, пока не будет достигнуто четкое международное признание правительства в Каракасе и не будет найден способ использования средств в стране, экономика которой потерпела крах, а люди покидают страну, где не могут получить основные продукты питания и лекарства.

После начала политического кризиса в Венесуэле администрация США в конце января решила ввести санкции против венесуэльской компании PDVSA.

В начале апреля США приняли подобные ограничительные меры против 34 судов, имеющих отношение к венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, а также против двух компаний, поставляющих венесуэльскую нефть на Кубу.

В конце прошлой недели Минфин США внес в санкционный список еще четыре иностранные компании и девять принадлежащих им танкеров, имеющих отношение к нефтяному сектору Венесуэлы.

1вз ад

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