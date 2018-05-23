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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 10:13 23.05.2018 - 10:13

Париж. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в среду заявил, что введение американских санкций против Ирана может привести к возникновению дополнительных опасностей на Ближнем Востоке.

"Эти санкции, которые будут введены против Ирана, не будут способствовать диалогу, напротив, это будет способствовать тому, что в Иране будут набирать силу консерваторы, что ослабит президента (Ирана Хасана) Рухани, который хочет вести диалог", - сказал глава французского внешнеполитического ведомства в эфире радиостанции "Франс-энтер".

"И, в конечном счете, существует риск, что эта позиция США может привести к риску возникновения опасной ситуации в регионе, которой сейчас там нет", - отметил Ж.-И.Ле Дриан.

Он также вновь подчеркнул, что соглашение по ядерной программе Ирана, из которого решили выйти США, все же продолжает действовать.

"Это соглашение нельзя считать недействующим... США вышли, но Франция, Великобритания, Германия, Китая и Россия продолжают оставаться в нем", - сказал французский министр.

Кроме того, глава МИД Франции вновь заявил, что считает "недопустимым", чтобы европейские компании, работающие с Ираном, попадали под действие американских санкций.

Ранее на этой неделе госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в фонде Heritage Foundation, заявил, что американская администрация введет в отношении Ирана самые серьезные и "беспрецедентные" санкции.

8 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из сделки с Ираном по ядерной программе и о начале процесса восстановления санкций против Тегерана.

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