Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 12:26

Дубай. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Санкции, введенные США против Ирана, Венесуэлы и Кубы, представляют собой нарушение прав человека, считает специальный докладчик ООН Идрис Джазаири, занимающийся вопросами негативного воздействия.

"Экстерриториальное применение односторонних санкций явно противоречит нормам международного права", - приводит слова И.Джазаири иранское агентство "ИРНА".

По его словам, данные меры могут нанести ущерб не только народам этих стран, но и всем, кто с ними торгует.

"Экономические санкции, направленные на смену режима, могут привести к нарушению основных прав и, возможно, к голоду, что идет вразрез с общепринятой практикой международных отношений", - пояснил он.

И.Джазаири призвал международное сообщество к переговорам с Ираном, Венесуэлой и Кубой, для поиска решений кризисных ситуаций, чтобы "произвольное использование экономических рычагов давления не стало новой нормой, угрожающей международному миру и безопасности".

1кю ар

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