Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 19:23

Дубай. 30 января. ИНТЕРФАКС - Санкции администрации США против Организации по атомной энергии Ирана и ее главы Али Акбара Салехи демонстрируют отчаяние Вашингтона, цитирует агентство "Тасним" в четверг заявление представителя этой организации Бехруза Камальванди.

"Введение санкций против Али Акбара Салехи и организации по атомной энергии Ирана показывают отчаяние Америки и является политической игрой, в которую играет Вашингтон", - сказал он.

Камальванди отметил, что санкции США неэффективны.

"Такие меры не будут иметь эффекта на нашу ядерную программу. Ядерная работа Тегерана в мирных целях будет продолжаться вестись в полную силу на основании нужд Ирана", - добавил он.

Ранее США ввели санкции в отношении Организации по атомной энергии Ирана и ее руководителя Али Акбара Салехи. При этом США продлили на 60 дней исключения из санкционного режима. Они, в частности, касаются проектов с иностранным участием, в том числе - российским, на таких объектах как Арак, Фордо, Бушер.

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