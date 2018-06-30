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Этот контент был опубликован 30 июня 2018 г. 13:14 30.06.2018 - 13:14

Дубай. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Верховный лидер Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что ограничительные меры США против Ирана нацелены на разрушение тесной связи между иранским народом и властями страны, передает в субботу иранский англоязычный телеканал "Пресс-ТВ".

"Они (США - ИФ) оказывают на нас экономическое давление для того, чтобы разъединить народ и правительство. Однако шесть президентов (до Дональда Трампа - ИФ) пытались это сделать, и у них ничего не получилось", - цитирует телеканал слова А.Хаменеи.

"Они не знают, что Исламская республика Иран, по сути, и есть иранская нация, и эти две вещи невозможно разъединить", - подчеркнул верховный лидер.

Соглашение по иранской ядерной программе было одобрено в июле 2015 года пятью постоянными членами СБ ООН, Германией и Ираном. Весной этого года президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из сделки и восстановить антииранские санкции.

1тэ др

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