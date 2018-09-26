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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 5:32 26.09.2018 - 05:32

Вашингтон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Вводимые США антииракские санкции направлены не против иранских властей, а против иранского народа и прогресса, заявил президент Ирана Хасан Рухани.

Он в интервью телеканалу CNN отметил, что санкционный режим США "направлен не против системы или правительства Ирана, а против иранского народа".

Санкции "имеют только один эффект, они осложняют повседневную нормальную жизнь иранского народа", сказал Х.Рухани.

Угрозами санкций третьим странам, поддерживающим бизнес с иранскими партнерами, США хотят остановить прогресс в Иране. "Это не приносит никаких выгод ни самим США, Ирану, ни всему региону, - сказал президент.

"История покажет, что сейчас США совершают большую ошибку", - подчеркнул он.

При этом Х.Рухани сказал, что введением санкций США препятствуют нормальному развитию мирового торгово-экономического сотрудничества, поэтому они "в перспективе не смогут оказывать такое давление длительный период, и оно не будет способствовать достижению цели", поставленной Вашингтоном.

Он отметил, что если Европе удастся на практике реализовать договоренности, изложенные в совместном заявлении участников заседания пяти стран-подписантов соглашения по иранскому атому накануне, то "Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) будет продолжать действовать и без Соединенных Штатов".

Выступая на проходящей в настоящее время сессии Генассамблеи ООН Х.Рухани заявил, что США, вышедшие из СВПД, подталкивают других участников сделки к ее нарушению.

"США подталкивают другие государства к тому, чтобы они нарушали СВПД. И, что еще хуже, США угрожают последствиями странам и международным организациям, если они будут соблюдать резолюцию 2231, принятую СБ ООН ", - сказал Х.Рухани, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

14 июля 2015 года Иран и "шестерка" международных посредников после десятилетних переговоров достигли исторического соглашения об окончательном урегулировании иранской ядерной проблемы. Вслед за этим СБ ООН принял резолюцию 2231, одобряющую СВПД.

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