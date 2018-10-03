Санкции США против Тегерана не должны касаться гуманитарной помощи и гражданской авиации - решение суда ООН
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Брюссель. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Международный суд ООН в среду вынес предварительное постановление по иску Ирана к США, согласно которому США должны вывести из-под санкций в отношении Ирана гуманитарную помощь и товары, связанные с гражданской авиацией.
"Ограничительные меры США против Ирана не должны касаться гуманитарной помощи, а также поставок запасных частей для гражданской авиации", - сказал судья в ходе слушаний по этому делу.
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1тэ аю
Интерфакс