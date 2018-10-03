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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 11:06 03.10.2018 - 11:06

***Суд ООН счел, что он обладает юрисдикцией для иска Тегерана против Вашингтона

Брюссель. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Международный суд ООН в среду вынес предварительное постановление по иску Ирана к США, согласно которому США должны вывести из-под санкций в отношении Ирана гуманитарную помощь и товары, связанные с гражданской авиацией.

"Ограничительные меры США против Ирана не должны касаться гуманитарной помощи, а также поставок запасных частей для гражданской авиации", - сказал судья в ходе слушаний по этому делу.

Также список товаров, которые не должны подпадать под действие американских санкций, включает в себя продовольствие и медикаменты.

При этом суд ООН постановил, что он имеет необходимую юрисдикцию для рассмотрения иска Ирана против США.

"Суд ООН обладает юрисдикцией в соответствии со статьей 21 соглашения 1955 года", - отметил вице-председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф.

"Обе стороны должны воздержаться от действий, которые могут впоследствии усугубить разногласия", - подчеркнул он.

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