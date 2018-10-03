Санкции США против Тегерана не должны касаться гуманитарной помощи и гражданской авиации - решение суда ООН
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***Суд ООН счел, что он обладает юрисдикцией для иска Тегерана против Вашингтона
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Брюссель. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Международный суд ООН в среду вынес предварительное постановление по иску Ирана к США, согласно которому США должны вывести из-под санкций в отношении Ирана гуманитарную помощь и товары, связанные с гражданской авиацией.
"Ограничительные меры США против Ирана не должны касаться гуманитарной помощи, а также поставок запасных частей для гражданской авиации", - сказал судья в ходе слушаний по этому делу.
Также список товаров, которые не должны подпадать под действие американских санкций, включает в себя продовольствие и медикаменты.
При этом суд ООН постановил, что он имеет необходимую юрисдикцию для рассмотрения иска Ирана против США.
"Суд ООН обладает юрисдикцией в соответствии со статьей 21 соглашения 1955 года", - отметил вице-председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф.
"Обе стороны должны воздержаться от действий, которые могут впоследствии усугубить разногласия", - подчеркнул он.
Речь идет об иске Ирана против США, который Тегеран направил в суд ООН в конце июля этого года. Слушания проходили в суде ООН с 27 по 30 августа, после чего суду потребовалось чуть больше месяца, чтобы вынести предварительное решение по делу.
Объектом спора стали возможные нарушения Соединенными Штатами Соглашения между Ираном и США "О дружбе, экономических отношениях и консульских правах" от 1955 года.
Соглашение 1955 года закрепляло правовой принцип наибольшего благоприятствования в отношении физических и юридических лиц с обеих сторон, а также было направлено на укрепление торговых связей между двумя странами. В Тегеране настаивают, что санкции, восстановленные Соединенными Штатами, нарушают этот правовой принцип.
Иранская сторона просила суд принять временные обеспечительные меры, чтобы приостановить действие антииранских санкций. В Тегеране настаивают, что санкции наносят иранской стороне "невосполнимый ущерб", в том числе рядовым гражданам.
Представитель американской стороны пытался убедить судей, что Тегеран использует Соглашение 1955 года между США и Ираном для того, чтобы таким образом обосновать юрисдикцию Международного суда ООН и его возможность рассмотреть просьбу Тегерана о приостановлении антииранских санкций. Тем не менее, иск был признан приемлемым для рассмотрения судом ООН.
8 мая этого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.
Первый блок ограничительных мер против Ирана, касающийся иранского автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами, был восстановлен в начале августа.
Второй блок антииранских санкций должен вступить в силу до 4 ноября. Эти ограничительные меры будут касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана.
1тэ аю
Интерфакс