Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 14:07

Вашингтон. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Американские санкции против Ирана ставят под угрозу здоровье рядовых иранских граждан, говорится в докладе правозащитников из организации Human Rights Watch (HRW), опубликованном во вторник.

"Санкции администрации Трампа против Ирана значительно ограничили возможности иранских компаний по финансированию импорта гуманитарных продуктов, в том числе лекарств и медицинского оборудования. Это создало серьезные трудности для рядовых иранцев и угрожает их праву на здоровье", - отмечается в докладе HRW.

Правозащитники призывают Вашингтон незамедлительно предпринять шаги, чтобы обеспечить "эффективный канал" для торговли гуманитарными товарами с Ираном.

Директор HRW по Ближнему Востоку Сара Лия Уитсон заявила, что санкции США вынудили западные банки и компании отказаться от торговли даже такой продукцией с Ираном. В результате, по ее словам, многие иранцы, которые страдают от редких и сложных заболеваний, не могут получить жизненно необходимые медикаменты из-за рубежа.

"Чиновники из администрации Трампа заявляют, что они поддерживают иранский народ, в то время как объемный и обременительный режим санкций США наносит вред иранцам", - указала Уитсон.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном значительно обострились после того, как в мае прошлого года США в одностороннем порядке объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). США также восстановили жесткие санкции против Исламской республики. С тех пор Вашингтон вводил новые санкции в отношении Ирана.

США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц в стране. В частности, 20 сентября США объявили о введении санкций в отношении Центробанка Ирана, Национального фонда развития этой страны (НФРИ) и компании Etemad Tejarate Pars Co в рамках противодействия терроризму.

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