Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 20:02

Берлин. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг (СДПГ) считает, что планируемые санкции со стороны США, связанные с проектом газопровода "Северный поток 2", негативно отразятся на взаимоотношениях между двумя странами.

"Американские санкции стали дополнительным бременем для германо-американских отношений. Их единственная цель - вывести американский газ, добытый методом гидроразрыва, на рынок (Европы - ИФ)", - приводят немецкие СМИ слова Шлезиг, являющейся одним из лидеров СДПГ.

"Наше мнение по поводу "Северного потока 2" не изменилось. Нам необходимо надежное энергоснабжение для Германии и Европы", - добавила политик, объясняя, почему поддерживает данный проект.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила в бундестаге против экстерриториальных санкций США, связанных с "Северным потоком 2".

Сенат США во вторник одобрил проект оборонного бюджета на следующий год, включающий положение о санкциях в отношении компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток 2".

Как сообщалось, санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

1ка во др

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