Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 15:38

Берлин. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Новые санкции США против "Северного потока 2" будут угрозой результатам мирных переговоров по Украине, считают в объединении немецких промышленников, работающих с Россией - Восточном комитете немецкой экономики (OAOEV).

"Если эти санкции будут приняты, то это станет прямым нападением на суверенитет Европейского Союза и фатальным сигналом для усилий по мирному урегулированию, сделанных в Париже", - считает председатель комитета Оливер Хермес.

Сообщается, что американский Конгресс на этой неделе планирует принять пакет законов, касающихся оборонного бюджета страны. Пакет, в том числе, содержит санкции против европейских предприятий, которые задействованы в строительстве газопровода "Северный поток 2".

В консорциум по строительству "Северного потока 2" входят французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток 2" является "Газпром".

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