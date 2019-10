Брюссель. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Пекин считает нарушением международного права санкции США против 28 китайских структур за их предполагаемую причастность к нарушениям прав уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства в КНР, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на представителя МИД КНР Гэн Шуана.

"Это действие серьезно нарушает нормы международных отношений, является вмешательством во внутренние дела Китая и наносит ущерб интересам китайской стороне; Китая выражает глубокое неудовлетворение и решительное неприятие в связи с этим (шагом - ИФ)", - цитируют СМИ слова представителя министерства, сказанные на брифинге.

Ранее стало известно, что министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в "черный список". В частности, под санкции подпали крупнейшие производители систем видеонаблюдения и распознавания лиц, включая Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Megvii Technology Inc. и SenseTime Group Ltd.

В заявлении Минторга говорится, что эти организации "были причастны к нарушениям прав человека и злоупотреблениям в ходе кампании репрессий, массовых незаконных задержаний и ведении электронного наблюдения за уйгурами, казахами и другими группами представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР)".

Включение компании в "черный список" означает, что американским компаниям запрещено продавать ей услуги и товары без специальной лицензии. Ранее в этот список попал производитель телекоммуникационного оборудования и электроники Huawei Technologies, одна из крупнейших китайских компаний. В результате деятельность Huawei на рынке США была значительно ограничена, несмотря на то, что Вашингтон неоднократно продлевал лицензии для американских компаний на ведение дел с Huawei.

Расширение санкционного списка, по словам аналитиков, может затруднить переговоры между США и Китаем, которые должны возобновиться в Вашингтоне на этой неделе, хотя американские власти и отрицают какую-либо связь санкций с переговорами.

1аю де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!