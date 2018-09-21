Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 13:09 21.09.2018 - 13:09

Сараево. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Новые санкции США, в том числе вторичные, являются проявлением недобросовестной конкуренции и свидетельствуют о кризисе долларовой системы в расчетах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Что касается объявленных США новых санкций в отношении российских юридических и физических лиц - мы перестали чему-либо удивляться", - сказал российский министр на пресс-конференции после переговоров со своим боснийским коллегой Игорем Црнадаком.

Говоря о санкциях в отношении компании "Сухой" и заводов в Комсомольске-на-Амуре, С.Лавров назвал их "проявлением нечистоплотной конкуренции".

"Думаю, что в очередной раз мы все убеждаемся, что долларовая система полностью себя дискредитировала, и доверие к доллару падает очень резко", - подчеркнул глава МИД РФ.

Он отметил, что "не первый раз серьезные международные проблемы, затрагивающие многих членов международного сообщества, становятся заложниками электоральных циклов".

"Доверие к принципам международной валютно-финансовой системы подорвано очень серьезно, и все больше и больше стран выступают за то, чтобы избежать какой-либо зависимости от этой валютно-финансовой системы", - заключил С.Лавров.

Вашингтон в четверг объявил о внесении в санкционный список 27 физических лиц и шести юридических лиц из России, связанных с разведывательными службами и оборонными учреждениями.

Список опубликован в четверг на сайте Госдепартамента США.

По данным госдепа, в рамках закона CAATSA эти люди добавлены в список лиц, которые имеют отношение или действуют в интересах оборонного и разведывательного секторов РФ.

Так, три юридических лица попали в список лиц, связанных с оборонным сектором РФ. Это "ЧВК Вагнера", ООО "Оборонлогистика", Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина.

В списке, связанном с разведслужбами, три юридических и 27 физических лиц, включая руководителя ГРУ Игоря Коробова, заместителя начальника ГРУ Сергея Гизунова, бизнесмена Евгения Пригожина. Также в списке оказались Виктор Нетыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин, Анатолий Ковалев.

Кроме того в него включили "Агентство интернет-исследований", которое фигурирует в расследовании спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера, и сотрудников этой структуры. Среди них Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Насими Оглы Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина и Владимир Венков.

Эти лица уже были внесены в санкционный список Минфина США за "вмешательство в выборы США 2016 года и вредоносные кибератаки".

Кроме того, в нем также оказались компании "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Конкорд Кейтеринг".

В заявлении, распространенном представителем Госдепартамента США Хизер Нойерт, указано, что санкции могут выдвигаться против физических лиц, которые взаимодействуют с уже находящимися в санкционном списке физическими и юридическими лицами.

В нем отмечается, что закон CAATSA и обнародованные меры Госдепартамента США направлены не на подрыв военных возможностей каких-либо стран, а на то, чтобы наложить расходы на Россию "в ответ на ее вмешательство в избирательный процесс США, ее неприемлемое поведение на востоке Украине и другую злонамеренную деятельность.

1ээ/1нс ан

Neuer Inhalt Horizontal Line