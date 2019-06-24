Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 17:10

Гавр. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер Франции Эдуар Филипп заявил, что антироссийские санкции не вечны, и могут быть отменены в любой момент, отметив заинтересованность компаний в участии в реализации российских нацпроектов.

"Мы знаем, что санкции - это не какой-то постоянный режим, это этап, который может быть отменен в любой момент", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского правительства Дмитрием Медведевым.

Филипп отметил, что "Россия объявила о грандиозном плане развития на период до 2024 года, охватывающем 12 национальных проектов, и мы бы хотели предложить свое взаимодействие России, выйдя за те исторически сложившиеся сферы, где у нас партнерство уже существует".

По его словам, предположения о сокращении российско-французского взаимодействия не соответствуют реальности.

Он заметил, что целью его переговоров с Медведевым было "рассмотреть, как можно придать импульс нашим экономическим отношениям, потому что мы не должны забывать, что даже если на них отражаются международные санкции, все-таки эти экономические отношения продолжают жить".

Филипп напомнил, что в России работают множество французских компаний, и подчеркнул "приверженность французских предприятий российскому рынку".

Он выразил уверенность, что французские компании обладают интересным для России опытом.

1пп ав

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