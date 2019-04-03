Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 16:06

Вашингтон. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Турция рассчитывает, что избежит американских санкций за покупку у РФ зенитных ракетных систем С-400, заявил в среду глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

"Это не должно произойти", - сказал он в Атлантическом совете, комментируя возможность таких санкций.

М.Чавушоглу пояснил, что придерживается такой точки зрения, так как соглашение по С-400 было достигнуто Анкарой и Москвой еще до того, как в Вашингтоне заявили о возможности введения ограничительных мер за заключение подобных сделок с РФ. Следовательно, сделка не должна подпадать под американские санкции, полагает турецкий министр.

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