Вашингтон/Берлин/Париж. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Обозреватели крупнейших мировых СМИ критикуют Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за неэффективное и слишком мягкое, по их мнению, решение по участию российских спортсменов в крупнейших международных турнирах. Они полагают, что запрет на участие должен быть тотальным.

"Всемирное антидопинговое агентство отстранило России от участия в крупнейших международных спортивных соревнованиях на четыре года. Однако, этих мер попросту недостаточно", - пишет спортивный обозреватель немецкой радиостанции Deutsche Welle (DW) Тобиас Ольмайер.

В своем комментарии он отмечает, что такое наказание может показаться действительно суровым, поскольку российских спортсменов, изнурявших себя тренировками, лишают возможности претворить в жизнь мечту получить медаль с надписью RUS, а российских болельщиков - радоваться победам спортсменов и принимать у себя в стране гостей спортивных мероприятий.

Однако, это кажется таковым только на первый взгляд, отмечает немецкий обозреватель, поскольку "в прошлом мы уже неоднократно становились свидетелями того, как во время выступления спортсменов под нейтральным флагом с трибун упрямо доносилась мелодия национального гимна". Он отмечает, что все равно в случае победы спортсменов из России, успешно прошедших тестирование на допинг, российское руководство может в собственных целях использовать их успехи.

Насмешкой обозреватель DW считает факт допуска России к участию в чемпионате Европы по футболу 2020 года. Единственным эффективным решением он видит тотальный запрет на участие в любых соревнованиях. "Если бы запрет был полным, то он стал бы для российских мошенников болезненным и поучительным... Вместо этого мировая спортивная общественность продолжает деликатничать с Россией", - заключает он.

Подобного мнения придерживается и обозреватель британской газеты The Guardian Шон Ингл. В комментарии он высказывает предположение, что "оговорки и компромиссы, написанные мелким шрифтом, указывают на высокую вероятность того, что российские спортсмены и футболисты появятся на Олимпиаде 2020 и на Чемпионате мира 2022 (по футболу - ИФ)".

"И, несмотря на то, что на следующих Олимпийских играх в Токио не поднимется российский триколор, и не будет криков "Россия - священная наша держава!", сотни российских атлетов, вероятно, получат разрешение на участие в них, если смогут доказать, что не причастны к допинговой программе их страны", - говорится в его статье.

Он напомнил ситуацию на Играх в южнокорейском Пхёнчхане, где российские спортсмены принимали участие в соревнованиях на индивидуальной основе под нейтральным флагом. "168 атлетов прошли по стадиону в одежде российского красного цвета под приветствие аплодисментами на церемонии открытия, а по громкоговорителю сказали: "Дамы и господа, олимпийские атлеты из России!" Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка", - иронизирует британский журналист.

Французская газета "Монд" опубликовала статью под названием "Допинг: для российского спорта это обманчивое затмение". В ней говорится, что, несмотря на четырехлетний запрет на участие в международных соревнованиях, "Россия не исчезнет из мира спорта, где ее влияние остается огромным".

"Россия, великая держава мирового спорта, готовится к тому, что ей предстоит прожить четыре года в своеобразном подполье из-за решения, принятого WADA в понедельник", - пишет издание.

Французская радиостанция "Франс-энфо" на своем сайте опубликовала статью, в которой назвала запрет на участие России в Олимпийских играх " ударом по ее спортивной дипломатии".

В статье приводится мнение спортивного эксперта по международным отношениям Кароль Гоме. По ее словам, "это совсем не хорошая новость для Москвы и более глобально для России, поскольку это решение стало последним эпизодом в серии скандалов, которые начались в декабре 2014 года".

"Важность России на арене мирового спорта будет поставлена под сомнение, поскольку не будет ни гимна, ни российского флага, а также из-за ситуации вокруг организации крупных спортивных мероприятий, в которых Россия особенно активно играет свою роль", - сказала Гоме.

Американское агентство Associated Press (AP) в аналитическом материале под заголовком "Российский скандал оставил понятие справедливости в прошлом" называет санкции WADA против России "штампованной расширенной версией решения главы МОК Томаса Баха 2016 года".

"Любому, кто хотя бы секунду следил за российской допинговой сагой, длящейся уже пятый год без указаний на возможность завершения, очевидно, что справедливость испарилась уже давно. Вместе с ней исчезли все реальные способы установить, кто виновен, а кто нет", - говорится в материале AP.

Автор текста Эдди Пелз считает, что справедливым было бы наказать абсолютно всех российских спортсменов. "Без тотального запрета все это - одни разговоры", - считает он. В своем тексте он берет в кавычки словосочетание "невиновный атлет", тем самым, намекая на то, что считает априори виновными всех российских спортсменов.

"Не имеет значения, насколько они чисты, насколько строго их проверяли, какими бы "невиновными" они ни казались, после этого скандала ни одному российскому спортсмену, возвращающемуся в мир спорта, верить нельзя", - убежден он.

Обозреватель американской газеты The New York Times Виктор Мэзер в статье, посвященной решению WADA, пишет, что санкции WADA "совсем не выглядят как запрет", и ставит под сомнение их эффективность.

"Теперь она (Россия - ИФ) заплатит за сокрытие. Заплатит ли?" - задается вопросом он.

В материале приводится комментарий главы американского антидопингового агентства Тревиса Тайгарта, который называет "сокрушительным ударом для чистых от допинга спортсменов позволить России избежать полного запрета" на участие в соревнованиях.

Примерно такой же позиции придерживаются и канадские журналисты. Обозреватель The Globe and Mail Кэтал Келли разочарован тем, что скандал с допингом превратился в "один из самых впечатляющих ритуалов в мире спорта".

"Каждые несколько месяцев ты просыпаешься от кричащих заголовков, которые рассказывают, что Россию отстранили от этого и от того, и от другого, но особенно - от Олимпиады. Через пару абзацев статьи ты понимаешь, что Россию подвинули, а россиян - нет. Еще через несколько строк ты натыкаешься на другие компромиссы и обходные варианты. И после всего этого ты понимаешь, что есть еще процесс апелляции. Значит, мы переживем это все еще раз через несколько месяцев", - утверждает он.

По мнению канадского журналиста, "здесь больше ничего не нужно доказывать, все уже давно доказано". "Это битва воли западных бюрократов и российского государства", - подытоживает он.

Колумнист газеты The Star Рози Ди Манно, при этом с сарказмом пишет, что Россия "вне конкуренции".

"Но если ты способен импровизировать на американских выборах прямо из Москвы, то каков пустяк тогда спортивные соревнования?" - утверждает она, отмечая, что "считающийся изощренным обман на самом деле был пустяком, требовавшим только коллектива замешанных в нем властей и московской тест-лаборатории, запутавшейся в паутине двуличности".

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